Dit is hoeveel elektrische voertuigen er zijn in Rhenen

Met video William (51) verkoopt zeker de helft van zijn platen aan jongeren van 18 tot 25 jaar: ‘Die jongelui zijn Spotify-moe’

Je kent ze wel. Mensen die er een handje van hebben om van hun hobby hun beroep maken. William Wien is zo iemand. De 51-jarige Wageninger is kortgeleden een platenzaak begonnen in het centrum van de vestingstad. Daar kan hij doen wat hij het liefst doet: de hele dag met muziek bezig zijn.