Dit zijn de kerstwensen van Harald, Olena en anderen: ‘Een simpele glimlach kan soms al van grote betekenis zijn’

,,Mijn wens voor 2023 is dat we in vreugde met elkaar mogen leven. Wat meer aandacht voor elkaar en meer verdraagzaamheid en liefde. Het hoeft niet groots te zijn, het zit hem vaak juist in kleine dingen. Een lief gebaar, een complimentje of een bemoediging, of gewoon een simpele glimlach kan soms al van grote betekenis zijn. Daarmee zeg je ook tegen de ander: ik vind jou lief, je mag er zijn, je doet ertoe.”