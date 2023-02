Gemeente reserveert bijna acht ton voor facelift centrum Elst: ‘Nu zijn wij aan de beurt’

Vitesse vindt nog open markt: huurling Ferro vertrekt naar Hajduk Split

Het avontuur van de Portugees Ferro bij Vitesse zit er op. De huurling verruilt de Arnhemse club per direct voor Hajduk Split. Hij is verkocht door zijn werkgever Benfica. De overgang kan plaatsvinden, omdat de transfermarkt in Kroatië langer open is.