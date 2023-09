Vijver stikt weer van de Amerikaan­se rivier­kreef­ten, dus worden ze gevangen (en hier kun je ze opeten)

Ze horen hier niet thuis en vermenigvuldigen zich als konijnen. Of eigenlijk nog sneller. De Proosdijvijver in Ede is een van de plekken in Nederland waar de (rode) Amerikaanse rivierkreeft in groten getale voorkomt. Donderdag begint de gemeente Ede weer met het wegvangen van de dieren. Positief puntje: ze smaken heerlijk en staan binnenkort weer op het menu bij diverse restaurants verspreid over het land.