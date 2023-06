Helder weer in Rhenen vandaag

Man (30) steekt op straat in Veenendaal andere man (20) in gezicht met vork: verdachte blijft voorlopig in cel

Een 30-jarige man die in Veenendaal een andere man in zijn gezicht en oor stak met een vork, moet voorlopig in zijn cel blijven. De strafzaak kon woensdag nog niet inhoudelijk worden behandeld omdat de Veenendaler nog door een psychiater en een psycholoog moet worden onderzocht.