Hoe ziet Rhenen er in 2035 uit ? De inwoners konden en kunnen daarover beslissen

Geen natte voeten meer, inwoners Amerongen blij met nieuwe riool- en hemelwater­bui­zen

Water dat uit de wc komt, ondergelopen straten en tuinen, losse putdeksels, kelders vol water, het moet in de toekomst in Amerongen verleden tijd zijn. Inwoners halen opgelucht adem nu de gemeente de strijd is aangegaan tegen het water. Ze zijn blij met de nieuwe riool- en hemelwaterbuizen.

13 januari