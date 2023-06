IJsmaker Xander gaat dag en nacht door: ‘IJs met rode peper en geraspte sinaasappelschil, een smaakexplosie’

Natuur krijgt nieuwe kans in Elster Buitenwaar­den, maar buurt vreest hoogwater en verlies van uitzicht

Het heeft even geduurd, maar de werkzaamheden om de Elster Buitenwaarden opnieuw in te richten, zijn hervat. In oktober 2019 stopte het vijf maanden eerder gestarte werk vanwege de vondst van bodemvervuiling in de vorm van Pfas (een verzameling van door de mens gemaakte stoffen die niet in het milieu horen). Donderdag was de officiële herstart.