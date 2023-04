Jochem (22) slaapt deze week wel erg weinig: ‘Alles doen om kwetsbare bloesem te beschermen’

Rhenen doet als laatste Valleige­meen­te donatie voor slachtof­fers aardbeving

Het heeft even geduurd, maar ook de gemeente Rhenen komt over de brug met een donatie aan Giro 555 voor de slachtoffers van de aardbeving in Syrië en Turkije van februari. Er zal één euro per inwoner worden overgemaakt, wat neerkomt op ruim 20.000 euro.