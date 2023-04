Oranje Wit mist veel kansen, maar wint wel van OSO

‘Kleinste’ huis in Driebergen was een lelijk eendje maar nu een ware zwaan (en staat te koop voor 5 ton)

Het is misschien wel het kleinste huis in Driebergen en moet vijf ton kosten. Het voormalige drukkerijtje aan de Engweg 8, gemeentelijk monument, is het laatste vrijstaande huis in een bescheiden nieuwbouwproject, dat nog te koop staat.