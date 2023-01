Rhenen mag van provincie flexwoningen voor Oekraïense vluchtelingen verplaatsen naar Binnenweg

Bewoners Planeten­baan fel tegen plan nieuw dorpshuis en basisscho­len in Maarn: ‘Volksver­lak­ke­rij’

De toekomst van het dorpshuis De Twee Marken in Maarn zit in een beslissende fase. De voorzieningen in de nieuwe opzet moeten gespreid worden over het dorp. Die optie lijkt kansrijk, maar stuit ook op verzet. Er zijn nog veel hobbels te nemen in het proces naar een nieuw dorpshuis, dat naar verwachting rond 2030 gereed zou moeten zijn.

18 januari