Smullen met de Kinderkookclub in Elst: lentesoep, volkoren flatbread en een yoghurtdip

,,Het is superleuk om met de kinderen aan de slag te gaan”, zegt Sonja Kragting. ,,Koken is meer dan het leren van technieken. Het is ook proeven, nieuwe smaken ontdekken, maar vooral plezier krijgen van je eigen eten maken. Daar heb je je hele leven profijt van. Jong geleerd is oud gedaan.”

Met haar eigen bedrijfje Rozemarijn Voedingsadvies is Kragting deze week weer begonnen, in samenwerking met Welzijn Rivierenstroom. Elke week wordt er gekookt, op woensdagmiddagen in de Westpoort in Rhenen, twee dagen later in het Bestegoed in Elst.

Samen eten, samen proeven

,,Fraaie locaties. Hier in het Bestegoed is de professionele keuken ingericht met meerdere ovens, forse gaspitten en een uitgebreid aanrechtblad om te snijden”, vertelt Krachting. ,,Dan kunnen we onszelf helemaal uitleven. De kinderen zijn enthousiast. Samen koken en daarna samen proeven, dat is een goed recept.”

,,Ik merk ook dat kinderen hier gemakkelijker dingen eten die ze thuis liever laten staan. Broccoli ken je soms alleen als het is gekookt. Hier gebruik ik de wok en voeg allerlei specerijen toe. Die nieuwe smaakervaring smaakt vaak naar meer. En zien eten, doet eten. Zo werkt het gewoon.”

Wortel en pompoen

Kragting laat de kinderen graag zelf variëren. In de lentesoep zitten knoflook, ui en courgette. ,,Op tafel liggen veel meer verse groenten en vruchten. Ze kunnen de basis van de soep naar eigen smaak aanvullen met bijvoorbeeld wortel en pompoen.”

De gemeente Rhenen wil de kinderkookclub, die per les 7,50 euro kost, graag laagdrempelig aanbieden. Kragting: ,,Daarvoor kan de Cunerapas gebruikt worden, een pas voor mensen met lagere inkomens. Daarop staan tegoeden die voor verschillende activiteiten zijn te gebruiken. Kinderen kunnen zo naar de sportclub, maar dus ook naar de kookclub.”

Belangstellenden kunnen zich nog altijd aanmelden via de mail: sonja@rozemarijnvoedingsadvies.nl.

