Ophok­plicht voor pluimvee opgeheven, maar niet in de Vallei: ‘Verhaal klopt niet helemaal’

De ophokplicht voor pluimvee is in Nederland aan het begin van deze maand opgeheven. Dit gebeurde in alle regio's, behalve in de Limburgse Peel en de Gelderse Vallei. De lokale boerenbelangenvereniging vindt dit besluit ‘vreemd’.