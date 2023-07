Stevige buien met een enkele keer onweer in Rhenen vandaag

Opvang asielzoe­kers in Wageningen vermindert fors: ‘Huisves­ting zoeken voor langere termijn’

Waar moet Wageningen straks heen met alle asielzoekers en vluchtelingen uit Oekraïne? Een groot deel van de huidige opvang is tijdelijk. ,,We moeten samen met de regio kijken hoe we de opvang de komende jaren gaan regelen”, zegt wethouder Maud Hulshof.