’t Brandtweer koopt pand en raakt het weer kwijt: gemeente durft beroep niet aan

column sanne heymann Bij gebrek aan een naam noemde ik je in mijn hoofd ook wel ‘de fietsme­neer’

Het begon allemaal met een blik van herkenning. Een kort knikje ter bevestiging van ‘ik ken jou, ik heb je gezien’. Later kwamen de hallo’s. Op straat, in het voorbijgaan of in de supermarkt. En als ik je de eerste keer niet had gehoord of niet meteen had gereageerd, zei je het gewoon nog een keer: ‘Hallo!’