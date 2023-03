Twee nevelpanters geboren in Ouwehands Dierenpark

Maar liefst drie stembussen in Maarsber­gen: zo stemmen de altijd betrokken inwoners van het dorp

Waar ze in veel gemeentes alles uit de kast moeten trekken om mensen naar het stemhokje te krijgen, is de opkomst in Utrechtse Heuvelrug doorgaans hoog. Zo stond er vanmorgen al vroeg een rij wachtenden voor de deur van de Dorpskerk in Maarsbergen. Het is een aanwijzing dat het wel eens druk kan worden in het enige stembureau van het dorp.