Tweede waterleidingbreuk in korte tijd in Rhenen: ‘Gebeurt vaker in buurt van eerder probleem’

Kwintelooi­j­en Winter Run voor het eerst in april: ‘Aangename­re tempera­tuur, betere facilitei­ten’

De Kwintelooijen Winter Run op 1 april? Organisator Erik Dekker kreeg een paar berichtjes of dat geen flauwe grap was. ,,Nee, het is echt waar. Ik zie dat we op het terrein in het voorjaar net iets gemakkelijker uit de voeten kunnen. Dit is een blijvertje, verwacht ik.”