Voetganger aangereden door vrachtwagen in Rhenen

Wéér tegenslag voor geplaagd megapro­ject: rechter zet streep door plannen World Food Center Ede

De Raad van State heeft een voorlopige streep gezet door het plan voor het World Food Centre (WFC) Experience in Ede. Er is geen, of onvoldoende natuuronderzoek gedaan naar de komst van het WFC in de Mauritskazerne.

28 december