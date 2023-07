Zware regenbuien, maar soms ook zon in Rhenen vandaag

met video Fietser (72) raakt ernstig gewond in Ede: traumaheli­kop­ter opgeroepen

Een 72-jarige dame uit Ede is zondagavond ernstig gewond geraakt bij een ongeval aan de Dr. W. Dreeslaan in haar woonplaats. Ze kwam in botsing met een andere fietser. Het ging volgens de politie om een noodlottig ongeval.