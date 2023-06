Bijna vijfhonderd leerlingen in Ridderkerk wachten op uitslag eindexamen

H. riep in coronatijd op tot opstand in Dordrecht en wordt nu gestraft: ‘Klaar is klaar’

Achter zijn computer riep E.H. (39) in coronatijd anderen op ‘in opstand’ te komen tegen de overheid. ‘Klaar is klaar’, schreef de Dordtenaar bij een evenement dat hij organiseerde op Facebook en Snapchat. De poging faalde jammerlijk, maar leverde H. twee jaar later nog wel een ticket op naar de politierechter.