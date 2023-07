Dit is hoe oud auto's in Ridderkerk zijn

ZEVEN VRAGEN Dit moet je weten over het grote PFAS-onderzoek rondom Chemours: ‘Is ‘t wel veilig daar te zwemmen?’

Van regenpak tot teflonpan. PFAS zit bijna in alles. En (helaas) ook in onze bodem en ons water. Vooral veel in de Westerschelde, in Helmond én in de regio rondom Dordrecht. Eerder werd mensen in de omgeving van Chemours al afgeraden nog vaak uit eigen moestuin te eten. Nu ligt ook het stevig vervuilde zwemwater in die regio onder de loep. Is het nog wel veilig om daar een duik in te nemen?