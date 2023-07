Man die ‘vreselijk hard komt aanrijden’ veroorzaakt frontale botsing en wordt aangehouden

De politie heeft donderdagochtend een man aangehouden die een verkeersongeval op de Verbindingsweg in Ridderkerk zou hebben veroorzaakt. Volgens een politiewoordvoerder kwam de automobilist ‘vreselijk hard aanrijden’ en was hij vermoedelijk onder invloed van alcohol, waarna hij frontaal op een andere auto botste. Die reed in tegengestelde richting.