Marco Oosterwijk nieuwe burgemeester van Ridderkerk

Oosterwijk, lid van de SGP, is geen onbekende voor Ridderkerk, tussen januari 2019 en mei 2022 was hij er al wethouder. Op dit moment is de Krimpenaar lid van het Algemeen Bestuur van Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN). Daarvoor was hij gemeenteraadslid en later wethouder in zijn woonplaats Krimpen aan den IJssel, ook had hij een managementsfunctie in de Rotterdamse haven.