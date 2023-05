Overwegend bewolkt weer in Ridderkerk vandaag

video Barend­recht-trai­ner kondigde ‘verplichte’ nederlaag aan: ‘Tja, toen gaven ze ons ineens vrije doorgang’

Het had alle schijn van matchfixing en het is nog maar de vraag of Barendrecht wegkomt met het weggeven van een 3-1 voorsprong tegen GVVV (3-4 nederlaag) om zo een periodetitel binnen te slepen. Maar de bezoekers uit Veenendaal pakten de cadeautjes - logischerwijs - graag uit en pikten op weg naar de nacompetitie om promotie naar de tweede divisie nog een prijsje mee.