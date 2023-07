indebuurt.nl Bloemist Mila opende Milaflora: 'Als jong meisje droomde ik er al van om iets met bloemen te doen'

Jip is onze columniste. Ze schrijft over bijzondere opvallende en grappige dingen die ze meemaakt. Deze keer sprak ze met bloemist Mila van Holsteijn- Willemsen (31) over de liefde voor bloemen, haar inspiratiebron en nieuwe werkplek op Voorstraat 233.