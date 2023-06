Ridderkerk zoekt de zon op, maar aantal panelen op woonhuizen ligt onder landelijk gemiddelde

Vrouwelij­ke trucker krijgt 30 maanden cel voor Trojaanse containers

De vrouwelijke vrachtwagenchauffeur (34) die drugssmokkelaars in containers naar de Rotterdamse haven bracht, heeft een gevangenisstraf van dertig maanden gekregen. Dat is fors lager dan de eis van de officier van justitie, die haar zes jaar achter de tralies had willen zien.