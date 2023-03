Ridderkerker weigert doodzieke hond naar dierenarts te brengen: onder dwang uit huis gehaald

Man die blaffende hond van overbuur­vrouw neerschoot veroor­deeld voor dierenmis­han­de­ling

De man die in Zuid-Beijerland het hondje van zijn buurvrouw neerschoot vanwege aanhoudend geblaf, is donderdag door de rechtbank in Rotterdam schuldig bevonden aan dierenmishandeling. De 58-jarige R.K. kreeg een werkstraf opgelegd van 60 uur.