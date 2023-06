Sterftecijfer in Ridderkerk boven landelijk gemiddelde

Zorgen om met PFAS vervuild zwemwater: schrik bij gemeenten, Sliedrecht­se speeltuin sluit waterat­trac­ties

De berichtgeving van het tv-programma Zembla over de aanwezigheid van grote hoeveelheden PFAS in het zwemwater rond chemiebedrijf Chemours in Dordrecht roept veel vragen en emoties op. Speeltuin De Woeste Weide in Sliedrecht heeft meteen alle waterattracties gesloten. Maar volgens Waterschap Rivierenland en het RIVM kan PFAS in het zwemwater niet veel kwaad.