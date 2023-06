Vanmiddag en vanavond redelijk bewolkt weer in Ridderkerk

De mevrouw van de VVD wilde demonstran­ten opsluiten. Permanent graag...

De VVD, wat moet je daar nou eigenlijk mee? Want daar zit van alles in. Je hebt er vrijdenkers. Van die Kralingse liberalen, die een groot hart hebben geërfd en bekend staan als de meest sociale VVD’ers van het land. Ella ter Kuile, die hier in de vorige eeuw zestien jaar de VVD domineerde, was als raadslid zo’n deftige dame die besefte dat bijna alle Rotterdammers niet automatisch zoveel kansen in het leven zouden krijgen als zij.