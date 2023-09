Zomer in het water? In Ridderkerk regende het dit jaar juist minder dan normaal

Dure merkkle­ding en vaak uit eten, nu leeft Johan in armoede: ‘Dit is dagelijkse realiteit van veel mensen’

Beeld het je even in: je rekeningen betalen of het schoolreisje van je dochter? Dan staat wéér de deurwaarder op de stoep. En lijkt die kleine wietkwekerij ineens best aantrekkelijk. Wie meedoet met Poverty Escape, ervaart aan den lijve hoe het is om in armoede te leven. En dat levert soms chaotische taferelen op.