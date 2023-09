Auto belandt in sloot na aanrijding in Holten, twee gewonden naar ziekenhuis

met video Gewonde bij aanrijding op N35 tussen Wierden en Nijverdal, vlakbij plek van eerder dodelijk ongeluk

Bij een ongeluk op de N35 tussen Wierden en Nijverdal is maandagochtend een persoon gewond geraakt. Op de kruising van de Nijverdalsestraat met de Westerveenseweg kwamen twee auto's met elkaar in botsing. De gewonde inzittende is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.