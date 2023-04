Bekroonde podcastmaker Marjolein Knol geeft lezing in Kulturhus Holten

Makelaar en gemeente Hellen­doorn bereiken compromis over gewraakt mailtje: ‘Spijtig dat het zo verlopen is’

De hoog opgelopen woordenstrijd tussen de Nijverdalse makelaar Bert Krikken en de gemeente Hellendoorn is opgelost. Het kort geding is ingetrokken. Beide partijen kunnen zich vinden in de compromistekst van een aanvullend mailtje, dat aan de 22 ‘winnaars’ van een kavelverloting in Hellendoorn-Noord is gestuurd.