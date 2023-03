Berooide Roemeen steelt diesel op bouwplaats in Holten: ‘Ik schaam me diep’

Hoe een verbouwing in Nijverdal 160.000 euro duurder uitviel dan begroot en leidde tot bonje met de aannemer: ‘Het was een helse winter’

Ze zijn ten einde raad. Er volgden slapeloze nachten, toen bleek dat het budget enorm was overschreden. Wat voor Patrick van Enthoven, zijn partner en haar twee kinderen moest leiden tot een fijn huis in Nijverdal, is een lijdensweg geworden. „We hebben het ijskoud gehad deze winter.” Dankzij ‘prutswerk’ van een Vriezenveense aannemer, stelt de Nijverdaller.