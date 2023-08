Verhuur van zaaltjes in Het Centrum is ‘vooralsnog’ gestaakt: ‘Vertrek koster zorgt voor nieuwe realiteit’

Een zaaltje huren in Het Centrum (Constantijnstraat) in hartje Nijverdal? Vergeet dat maar, want hier is momenteel alleen nog ruimte voor kerkelijke activiteiten, die zijn gelieerd aan de Protestantse Gemeente Nijverdal (PGN).