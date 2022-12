Bewoners ‘asielboot’ bedanken gastvrij Deventer: ‘We hebben niet veel om terug te geven. Dit wel’

Meer vrouwen dan ooit met kerst in Deventer daklozenop­vang: ‘Mensen redden het niet meer’

2022 is een bewogen jaar voor de daklozenopvang in de Deventer binnenstad. Vanwege de verbouwing van het vertrouwde onderkomen zit de opvang op een tijdelijke plek, waar de buurt niet direct zat te wachten op de nieuwe buren. Steeds meer mensen raken thuisloos en slapen in de Deventer opvang, ook tijdens kerst. ,,Alles kwijtraken; het kan iedereen overkomen, helemaal in deze tijd.”

26 december