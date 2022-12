‘Bitterbalvoorstel’ ligt Deventer politiek zwaar op maag: ‘Raar dat we het hier bespreken’

Leegloop bij Lokaal Hellen­doorn gaat verder: Drie raadsleden verlaten fractie, coalitie verliest haar meerder­heid

NIJVERDAL - De gifbeker bij Lokaal Hellendoorn is nog steeds niet helemaal leeggedronken. In de raadsvergadering werd dinsdagavond bekendgemaakt dat ook Jan Veneman, Martien Versmissen en Anja Wolterink uit deze fractie zijn gestapt. Het betekent dat de coalitie van Lokaal Hellendoorn, VVD en GroenLinks nu geen meerderheid meer heeft in de raad.

21 december