Bouw zwembad Rijssen gaat voorspoedig, maar waar blijven de badmeesters?

De laatste hand wordt gelegd aan zwembad de Koerbelt in Rijssen. Ruim 19 miljoen euro is voor de hypermoderne sportfaciliteit uitgetrokken die in mei klaar moet zijn. Maar wie gaat er straks toezicht houden langs de zwembadranden? Er wordt naarstig gezocht naar personeel.

Wethouder Ben Beens bevestigt dat er een probleem is: „We hebben moeite met het invullen van de bezetting voor het zwembad.” De gemeente zoekt op dit moment nog meerdere vakantiekrachten voor de zomerperiode die 18 tot 36 uur kunnen werken bij zowel bij het nieuwe zwembad in Rijssen als bij zwembad Twenhaarsveld in Holten. De taken zijn onder andere het toezicht houden langs het zwembad en het ontvangen van gasten.

Uitdaging

Om hoeveel arbeidsplaatsen het precies gaat, is nog niet duidelijk. „We gaan eerst kijken hoeveel mensen er reageren en hoe dat in de planning past”, laat een voorlichter van de gemeente Rijssen-Holten weten. Op sociale media heeft de gemeente flink promotie gemaakt voor de openstaande functies. Beens vertelde dan ook aan de raad: „Straks hebben we een nieuw zwembad. Hopelijk daagt dat extra uit.”

Het duurzame en energiezuinige zwembad wordt in juni geopend. „Het tegelwerk en de glijbaan zijn bijna klaar. Ook is het instructiebad inmiddels met water gevuld", vertelt wethouder René de Koff die recentelijk nog een kijkje nam achter de schermen. De ligweide wordt binnenkort ingezaaid.

250 sollicitatiebrieven

Het zijn niet de enige vacatures die een lange tijd openstonden op de gemeentelijke website: aan het eind van het jaar werd nog invulling gezocht voor 22 fte. Daarom hield Rijssen-Holten aan het einde van vorig jaar een grote wervingscampagne. Zo was er een winterevent waar werkzoekenden konden ‘speeddaten’ met hun mogelijk nieuwe werkgever.

Ruim 250 sollicitatiebrieven zijn gestuurd. Hierdoor zijn er negentien nieuwe werknemers bij de gemeente gekomen. Nog eens negentien ambtenaren zijn intern op een andere plek binnen de gemeente gaan werken.

Het resultaat mag er zijn. De lijst met openstaande vacatures is zo goed als weggewerkt, maar nog niet bij het zwembad. Wel is de functie voor zwemonderwijzer die in februari nog op de website stond, offline gehaald. De gemeente is momenteel in gesprek met mogelijke kandidaten en hoopt de functie in mei vervuld te hebben.