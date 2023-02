Bouwbedrijf in Rijssen ontruimd vanwege brand aan afzuiginstallatie

Oproep aan Hellen­doorn: ‘Ga zelf op zoek naar locaties windmolens, voor Overijssel dat doet’

NIJVERDAL - Het is 2 voor 12. Hellendoorn moet zo snel mogelijk op zoek naar locaties voor windmolens. Doet de gemeente dat niet uit zichzelf, dan stapt Overijssel in om plekken aan te wijzen. D66 in Hellendoorn luidt daarom nu de noodklok. „We moeten voorkomen dat we de regie kwijt raken.”

8 februari