Brand bij bedrijf Van Geenen in Rijssen

MET VIDEO Almelo zoals het vroeger was: de markt stond ergens anders, maar bleef altijd herkenbaar

Oude stadsfoto’s spreken tot de verbeelding, strelen het sentiment, prikkelen weemoed, geven houvast aan het leven en zetten de tijd even stil. Verhalen van vroeger zijn kostbaar. Reden om het verleden van Almelo vaker te laten herleven, samen met een van de hoofdrolspelers van destijds. Vandaag met enkele oude foto’s van de markt, omlijst door een monoloog van Toon Schrijver (71). Hij was van 1982 tot 2014 marktmeester in de stad.