Brandweer heeft kleine natuurbrand in Rijssen snel onder controle

In het bos langs de Burgemeester Knottenbeltlaan in Rijssen moest de brandweer zondagavond in actie komen. Oplettende voorbijgangers zagen rook uit het bos komen en waarschuwden de brandweer. Die was er snel bij en het had het vuur snel onder controle. De brand voltrok zich even na zes uur in de avond.