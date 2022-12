Brazilië is hoorbaar in Deventer met concert van saxofonist Lucas Santana

School’s cool Twente Ömer uit Hengelo mocht niet naar de havo, nu heeft hij de universi­teit afgerond: ‘Je bent nooit te oud om te studeren’

Met een post op Linked In maakt Ömer Karaca veel los. Uit heel het land krijgt hij honderden reacties, duizenden likes. En het verzoek van School’s cool Twente in oprichting om kinderen zoals hij verder te helpen. Want zijn verhaal van onderschatting en onbenutte capaciteit is universeel.

13 december