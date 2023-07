Buren boos, overdonderd en verdrietig over azc op vakantiepark De Lindenberg in Holten: ‘Ik plaats een groot hek waar stroom op staat’

Tanken voor 1,15 per liter in Twente: ‘We hebben bewust de hele tank leeggere­den’

22 minuten lang konden automobilisten in Enter zondagochtend tanken, voor prijzen van 22 jaar geleden. 1,15 euro voor een liter benzine, 0,97 voor diesel. Het trok tientallen alerte klanten naar het dorp. Al had de een de korting harder nodig dan de ander. „Dit scheelt me weer drie kratjes bier.”