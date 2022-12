Celstraf vanwege ontucht na avond vol drank en drugs in Deventer: ‘Slachtoffer was zwaar onder invloed’

Toch een plek om de hond uit te laten razen in De Meene in Goor? Marianne Hutten zoekt het uit

GOOR - Is een hondenuitlaatveld, waar hondenbaasjes hun viervoeters onaangelijnd even kunnen laten uitrazen, mogelijk in gebied De Meene in Goor? Raadslid Marianne Hutten van In Beweging wil het uitzoeken.

