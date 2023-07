De Biertonne, de winkel met 850 verschillende biertjes, gaat stoppen: ‘Mooie, maar intensieve jaren’

Dit winkelcen­trum in Almelo straalt weer als vanouds: ‘Je loopt hier met plezier rond’

Voor het Windmolenbroek in Almelo is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. Het winkelcentrum aan De Gors kreeg een facelift. Winkels, woningen en infrastructuur zijn vernieuwd. De uitstraling van het koopoord kreeg een impuls. „Deze wijk verdient dat ook.”