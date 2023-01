De straat van Melanie en Joop uit Rijssen ligt er al langer dan een jaar uit: ‘Fietsers kwamen door de tuin’

Gaat dit café in Deventer weer kopje onder? De site is offline vanwege ‘wanbeta­ling Hans’

‘De site is offline gehaald i.v.m. wanbetaling Hans’. Dat zien mensen die op de website van Grand Café De Heeren in Deventer willen kijken. De horecagelegenheid op de Brink ging in 2020 al eens failliet, is het opvolger Hans Buitenhuis ook niet gelukt om er een succes van te maken?

11:07