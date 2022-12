Deventer drukkerij Donald Duck gesloopt, maar welk lot wacht bekend logo dat al vanaf A1 te zien was?

met video Darter Danny ‘The Mullet’ Jansen is de held in café Bie Toontje in Holten: ‘Maar man, man, hij maakt het wel spannend hoor!’

HOLTEN- Het is stil in het kleine café Bie Toontje aan de Stationsweg in Holten. Maar dat is een uur later wel anders als Danny ‘The Mullet’ Jansen zijn eerste overwinning op het WK darts pakt. „Mooi dat een jongen uit het dorp daar op het podium staat”, zegt kroegbaas Jaap Huisman.

19 december