Dit is de nieuwe (tijdelijke) burgemeester van Raalte: ‘Ik ken het klappen van de zweep’

Zijspancross EK-deelnemer Rietman/Keuben ziet in Noord-Ier­land de kansen op eindpodium in het WK verder slinken

Met twee bronzen medailles op zak leek een plek op het podium in het WK zijspancross haalbaar voor de Holtense bakkenist Dion Rietman en zijn stuurman Justin Keuben. Maar na de tegenvallende twaalfde plek in de Grote Prijs van Noord-Ierland is de voorlopige conclusie dat die ereplaats te vroeg komt.