Dit verkeersbord kom je het vaakst tegen in Rijssen-Holten

met video Lang? Bij de ‘Kopstoot Kompanen’ in Deventer vind je soortgeno­ten: ‘Al heel wat relaties ontstaan’

Great heights think alike. Dat is de slogan van de Kopstoot Kompanen, een club speciaal voor lange mensen. Omdat journalist Kyrie Stuij zelf lang is, werd ze in Deventer ‘gescout’ om lid te worden. Op een borrel bij Davo ontdekt ze de wonderlijke wereld achter het gezelschap van haar soortgenoten.