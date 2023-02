Drie keer in één week brand in spookachtig schuurtje: ‘Wat als het straks echt in lichterlaaie staat?’

De brandweer rukte in de avond van maandag 30 januari voor het eerst uit voor een brand in de schuur. Afgelopen zondagmiddag moesten de brandweerlieden uit Enter opnieuw in actie komen. De brandslangen waren maandag nauwelijks opgerold en er volgde wéér een oproep. Wat is er toch aan de hand net buiten Het Opbroek?