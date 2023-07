Drugsdealer (20) uit Rijssen op heterdaad betrapt: ‘Meerdere soorten drugs’

De politie in Rijssen heeft afgelopen woensdag een jonge drugsdealer op heterdaad betrapt. De inwoner van Rijssen was druk bezig met het verhandelen van drugs in de Kroonnweide, een straat buiten het centrum van de stad. De politie heeft de verdachte aangehouden.