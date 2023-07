Een azc in een vakantiepark midden in de natuur, mag dat eigenlijk wel?

Zó gaan in Deventer Sluiskwar­tier sociale huurwonin­gen eruit zien: ‘Mix aan de IJssel’

De contouren van het vernieuwde Sluiskwartier, het gebied tussen het Pothoofd en de Wilhelminabrug, worden steeds meer zichtbaar. De sloop van een aantal panden is in volle gang en duidelijk is nu hoe woningcorporatie Rentree een stukje van het gebied gaat vullen.